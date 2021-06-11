بالفيديو.. 9 قتلى في انهيار مبنى فوق حافلة بكوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم عندما انهار مبنى من خمسة طوابق يجري هدمه، فجأة، متسببا أيضا بسحق حافلة، بحسب ما أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وهي مدفونة تحت الركام وسط سحابة ضخمة من الغبار وقد سحق هيكلها.

وكانت الحافلة التي توقفت أمام المبنى تقل 17 شخصا عندما وقع الحادث أول أمس الأربعاء في مدينة غوانجو في جنوب غرب سيئول.

ذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة، وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

لم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقا فيه.

أكبر كارثة في زمن السلم شهدتها كوريا الجنوبية في 1995 عندما انهار متجر متعدد الأقسام ما أدى إلى مقتل 500 شخص، بحسب "يورونيوز".

9 قتلى في انهيار مبنى فوق حافلة بكوريا الجنوبيةhttps://t.co/Hiy27UUFjz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nwZkqgiXhd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2021

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