جامعة برلين تسحب درجة الدكتوراة من وزيرة الأسرة الألمانية السابقة

المصدر: ا ف ب

سحبت جامعة برلين الحرة درجة الدكتوراه من وزيرة الأسرة السابقة في ألمانيا، فرانتسيسكا جيفي، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبعد مراجعة الأطروحة المقدمة من رئيسة فرع الحزب الاشتراكي في العاصمة الألمانية، أعلنت رئاسة الجامعة أنها قررت بالإجماع اليوم الخميس سحب درجة الدكتوراه من جيفي بعد إجراء مشاورات شاملة.

وأوضحت رئاسة الجامعة أنه جرى منح درجة الدكتوراه لجيفي بناء على "خداع بشأن استقلالية إنجازها العلمي"، مشيرة إلى أن جيفي اقتبست نصوصا ومراجع لمؤلفين آخرين دون أن تميزها بشكل كاف.

كانت جيفي تخلت عن منصبها الوزاري في مايو الماضي بعد مناقشات طويلة بشأن الرسالة التي قدمتها للحصول على درجة الدكتوراه، وحول اتهامات الانتحال، وأوضحت آنذاك أنها ستخوض كمرشح رئيسي للحزب الاشتراكي انتخابات برلمان ولاية برلين في أواخر سبتمبر المقبل، حتى حال سحبت الجامعة منها درجة الدكتوراة.

تجدر الإشارة إلى أن جيفي كانت تسعى إلى خلافة زميلها في الحزب، ميشائيل مولر، في رئاسة حكومة ولاية برلين.

وفي رد فعل على قرار الجامعة، أعلنت جيفي قبولها بالقرار "ولا أزال عند تصريحاتي التي قلت فيها إنني كتبت العمل المقدم في 2009 وفقا لأفضل ما علمت واعتقدت"، وأكدت أن الأخطاء التي نُسِبَتْ إليها لم تكن مقصودة أو مخططة.

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