لأول مرة .. جونسون يلتقي بايدن قبيل قمة مجموعة السبع

المصدر: د ب ا

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى اليوم الخميس، قبل قمة مجموعة السبع التي تستضيفها المملكة المتحدة غدا الجمعة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن بايدن وجونسون سوف يناقشان قضية وباء كورونا والقضايا الخاصة بالصين وتغير المناخ، بما في ذلك اقتراح للتخلص من السيارات المسببة للتلوث.

وتسعى المملكة المتحدة إلى إبراز صورتها الجديدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود الكثير من التوترات بشأن ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تحتدم.

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