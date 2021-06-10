مسلحون يقتلون 10 أفغان على الأقل يعملون بوكالة لإزالة الألغام

المصدر: كابول - رويترز

أعلنت وكالة هالو تراست الدولية لإزالة الألغام، أمس، أن مسلحين قتلوا بالرصاص 10 أفغان يعملون لديها في هجوم على مخيمهم شمال البلاد.

ولم تنسب الوكالة الهجوم الذي وقع أول من أمس لأي جماعة واكتفت بالقول إن «جماعة مسلحة مجهولة» نفذت الهجوم. وحمّل مسؤولون أفغان حركة طالبان مسؤولية الهجوم.

ونفت حركة طالبان الضلوع في الهجوم على مخيم العمال في إقليم باغلان بشمال البلاد، حيث احتدم القتال في الأسابيع الأخيرة. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دورجاريك للصحفيين في نيويورك إن الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق كامل «لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم البشع وتقديمهم للعدالة». من جهتها، ذكرت وكالة «هالو تراست» في بيان أن جماعة مسلحة مجهولة هاجمت المخيم وقتلت 10 من الموظفين. وأضافت أن 16 شخصاً آخرين أصيبوا. وتابعت الوكالة أن 110 أشخاص كانوا في المخيم وقت الهجوم.

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