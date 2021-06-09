حدث تاريخي.. طائرة مسيرة تزود مقاتلة بالوقود جوّا

المصدر: وكالات

نجحت الطائرة بدون طيار الأمريكية إم كيو- 25 ستينغراي، لأول مرة في تاريخ الطيران، بتزويد طائرة أخرى بالوقود في الجو، وفقا لشركة بوينغ التي طورت الجهاز.

وجاء في بيان الشركة "خلال رحلة تجريبية، نجحت إم كيو- 25 في تمديد الخرطوم بنجاح.. وضخت الوقود بأمان في طائرة" إف/إيه-18 سوبر هورنيت" التابعة للبحرية الأمريكية، في دلالة على قدرة إم كيو- 25 ستينغراي، على أداء مهمتها الأساسية للتزويد بالوقود جوا " .

ووصفت الشركة التجربة الناجحة بأنها "حدث تاريخي".

وأعلن سابقاً أن بوينغ وقعت عقداً مع البنتاغون لتصنيع وتوريد 4 طائرات مسيرة مخصصة للتزود بالوقود على سطح السفن للبحرية الأمريكية. وبلغت قيمة العقد 805 مليون دولار، على أن يتم تنفيذه في أغسطس 2024.

هذا وقد تم تصميم الطائرة المسيّرة لتزويد الوقود جوا للقاذفات المقاتلة من طراز " إف/إيه-18 سوبر هورنيت"، وطائرات المكافحة الإلكترونية" إي إيه-18 جي غروفلير " المصنعة من قبل بوينغ، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس من طراز إف-35 من شركة لوكهيد مارتن المنافسة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز