إيقاف المئات في أكثر عملية أمنية دولية "تطوراً" ضدّ الجريمة المنظمة

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء أنّ الشرطة الدولية (إنتربول) نفّذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية هي "الأكثر تطوّراً في العالم" لمكافحة الجريمة المنظّمة حول العالم، مشيرة إلى أنّ عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا الجهاز في أستراليا ونيوزيلندا لوحدهما بلغ المئات.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إنّ تحالفاً من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكّن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، ممّا سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفّرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.

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