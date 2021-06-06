نتانياهو يشن هجوماً شرساً على حكومة لم ترَ النور بعد

المصدر: تل أبيب- وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتتنياهو، اليوم الأحد، أنه في حال تمت الموافقة على الحكومة الجديدة، ستكون أكبر عملية تزوير في التاريخ، حسب وصفه. وقال أكثر رئيس وزراء بقاء بالسلطة في إسرائيل «سنطيح بالحكومة الجديدة بسرعة، إذا تمت الموافقة عليها». ووجّه نتنياهو انتقادات حادة للحكومة المرتقبة، بقيادة زعيم حزب «يامينا» نفتالي بينيت، ورئيس حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل)، يائير لابيد.



وأضاف: «إننا بحاجة لفهم ما يحدث هنا. إننا نشهد أكبر تزوير انتخابي في تاريخ البلاد، وربما في تاريخ الديمقراطية. الناس محقون في شعورهم بأنهم يتعرضون للغش». وقال: «لن يسكتنا أحد. عندما يشعر الناس أنه قد تم تضليلهم، عندما يعارض المعسكر الوطني بشدة، حكومة يسارية خطرة- فمن حقهم وواجبهم الاحتجاج بأي طريقة قانونية وديمقراطية».



وكان زعيم المعارضة السابق، لابيد، أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأسبوع الماضي، بأنه نجح في تشكيل ائتلاف من ثمانية أحزاب، من مختلف ألوان الطيف السياسي. وسيملك هذا التحالف أغلبية ضئيلة من 61 مقعداً في الكنيست، المؤلف من 120 مقعداً.



وجرى الاتفاق على التناوب على منصب رئيس الوزراء، وأن يشغل بينيت المنصب أولاً لمدة عامين، على أن يعقبه لابيد لعامين آخرين.



وسيضع التحالف الجديد، نهاية لعهد نتانياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009. وكان شغل المنصب أيضاً، من عام 1996 إلى عام 1999.

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