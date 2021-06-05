بوتين يحذّر أمريكا من استخدام الدولار سلاحاً للعقوبات

المصدر: سان بطرسبرغ - وكالات

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ بلاده لا ترغب في وقف استخدام الدولار، متهماً في الوقت نفسه الولايات المتحدة باستغلال هيمنة العملة لفرض عقوبات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بوتين قوله، في سان بطرسبرغ خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع ممثلين من منظمات إعلامية دولية، إنّ روسيا يتعين أن تتبنى وسائل دفع أخرى نظراً لأن الولايات المتحدة تستخدم عملتها الوطنية لفرض أنواع مختلفة من العقوبات، مضيفاً: «نحن لا نفعل ذلك عمداً، إننا مضطرون للقيام به». وأوضح بوتين، أن التسويات بالعملات الوطنية مع دول أخرى في مجالات، مثل مبيعات الدفاع وتقليص احتياطات النقد الأجنبي بالدولار، سيضر في نهاية المطاف بالولايات المتحدة، حيث تتراجع هيمنة الدولار.



إلى ذلك، مضى بوتين إلى القول، إن الولايات المتحدة تخطئ إذا ظنت أنها قوية بما يكفي للإفلات من عاقبة تهديد الدول الأخرى، مضيفاً أنّ ذلك خطأ أدى إلى انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. وأردف: «نسمع تهديدات من الكونغرس، ومن جهات أخرى، وكلها تصدر في سياق العملية السياسية المحلية في الولايات المتحدة، ربما يفترض من يفعلون ذلك أن الولايات المتحدة لديها من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ما يجعلها قادرة على الإفلات من عاقبة ذلك، ما يظنونه أنه لا مشكلة كبيرة هناك»، مشيراً إلى أنّ هذا السلوك جعله يتذكر الاتحاد السوفييتي السابق.



ولفت بوتين إلى أنّ المشكلة مع الإمبراطوريات أنها تعتقد أنها قوية بما يكفي لارتكاب بعض الأخطاء، مردفاً: «تقول لنفسها نشتري هؤلاء الناس، نتنمر عليهم، نعقد الاتفاقات معهم، نقدم لهم قلادات، نهددهم بالسفن الحربية، يظنون أنّ هذا سيحل جميع المشكلات، لكن المشكلات تتراكم، وتأتي لحظة يصبح فيها من غير الممكن حلها بأي شكل».



كما كشف بوتين، عن أنّه سيسعى للحد من الخلافات مع ألمانيا لتصل إلى الصفر، متوقعاً تحسن العلاقات الثنائية. وأعرب بوتين، عن أمله في أن تكون العلاقات الروسية الألمانية موثوقة ومستقرة بعد مغادرة أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة الألمانية. وأضاف: «أود أن تكون أفعال الحكومات الألمانية المستقبلية مستقرة وموثوقاً بها، سنسعى للحد من الخلافات لتصل إلى الصفر، ألمانيا من بين شركائنا المهمين في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا على حد سواء، ونتوقع أن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية». ووصف بوتين، ميركل بأنها شريك ثابت جدير بالثقة باعتبارها من ذوي الخبرة السياسية وشخص صريح يدافع بمهارة عن موقفه.

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