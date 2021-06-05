العالم في صور

المصدر: إي.بي.إ يه رويترز - أ.ف.ب

فلسطينيون على شاطئ خان يونس بقطاع غزة بعد نجاح جهود تثبيت التهدئة .

***

سوريون على مدخل قلعة حلب يحتفلون بفوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات .

***

مادة صمغية لزجة تجتاح ساحل بحر مرمرة في تركيا كإحدى نتائج التغير المناخي في العالم .

****

مدير المخابرات المصرية عباس كامل لدى وصوله إلى قطاع غزة حيث أجرى محادثات لتثبيت التهدئة |

****

الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون.

*****

الطقس المعتدل ورفع القيود ينعشان الحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا .

****

مارتن غريفيت مؤتمر صحفي في صنعاء في زيارة قد تكون الأخيرة كمبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز