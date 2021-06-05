العالم في صور

المصدر:
  • إي.بي.إ يه رويترز - أ.ف.ب
التاريخ:

فلسطينيون على شاطئ خان يونس بقطاع غزة بعد نجاح جهود تثبيت التهدئة .

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سوريون على مدخل قلعة حلب يحتفلون بفوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات .

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مادة صمغية لزجة تجتاح ساحل بحر مرمرة في تركيا كإحدى نتائج التغير المناخي في العالم .

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مدير المخابرات المصرية عباس كامل لدى وصوله إلى قطاع غزة حيث أجرى محادثات لتثبيت التهدئة  |  

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون.

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الطقس المعتدل ورفع القيود ينعشان الحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا .

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مارتن غريفيت مؤتمر صحفي في صنعاء في زيارة قد تكون الأخيرة كمبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن.

 

 

 

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