لبيعهم دواء «كورونا» مهرّباً.. ولاية هندية تعتقل 3 أشخاص

المصدر: الهند - وفاء فاروق

ألقت شرطة ولاية تشيناي الهندية القبض على ثلاثة أشخاص لبيعهم حقن دواء «ريميديفير»، الدواء الرئيسي المستخدم في الهند لعلاج مرضى «كورونا»، والتي قيل إنها مهرّبة من دولة مجاورة بسعر باهظ. وذكرت الشرطة أن المتهمين يبيعون قارورة من الدواء من دون أن يتم التأكد من جودتها أو صلاحيتها، بعدما شهد العقار ارتفاعاً في الطلب عليه في ظل الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس. ووفقاً للتقارير اعتقل فريق خاص من شرطة تيشناي كلاً من أديار اديتان (24 عاماً) وراج كومار 27 عاماً وسيد أمجد (38 عاماً)، وغلق الصيدليات الخاصة بهم في المدينة، وأرسلوا إلى الحجز القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

كان فريق الشرطة الخاص يراقب مبيعات أدوية «ريميديفير» في السوق السوداء وصادف إعلاناً عبر الإنترنت تمت مشاركته عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً على الرسالة ألقت الشرطة القبض على الثلاثي بالقرب من خزان مياه انديرا ناغار.

واعترف المتهمون الثلاثة بالجريمة وأبلغوا المحققين أنهم نقلوا الدواء من دولة مجاورة عن طريق عميل. ومن ناحية أخرى ذكرت حكومة تاميل نادو أنه سيتم توفير ريميديفير مباشرة للمستشفيات الخاصة لتجنّب الازدحام في الأماكن المخصصة لبيعها بوصفة طبية من جانب سلطات الولاية لأقارب مرضى «كورونا».

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