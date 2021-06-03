ماكرون يعتبر أن مسألة ترشحه لولاية ثانية سابقة لأوانها

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن مسألة ترشحه في 2022 سابقة لأوانها، مشددا في المقابل على أنه سيضطر إلى اتخاذ "قرارات صعبة" للخروج من أزمة كوفيد-19.

وقال ماكرون خلال زيارة لجنوب غرب فرنسا ردا على سؤال عن ترشحه المحتمل لولاية ثانية العام المقبل، "من السابق لأوانه الجزم"، مؤكدًا عزمه على "معالجة الامور حتى النهاية".

وأضاف "سأضطر لاتخاذ قرارات بعضها يتعلق بالنهوض وأخرى صعبة" لكي تكون السنة الأخيرة من ولايتي الخماسية مفيدة".

واستعرض مواضيع الساعة من الشباب إلى البيئة فالتلقيح، مجيبا عن أسئلة ثلاثين متقاعدا تجمعوا في قاعة حفلات في بلدة سياحية تضم 1700 نسمة.

وأوضح الرئيس "يجب جس نبض البلاد حتى لو لم نكن في خضم الحملة الانتخابية" ردا على انتقادات بعض المعارضين الذين يأخذون عليه دخوله في "عقلية الاقتراع" مع اقتراب الانتخابات الاقليمية في 20 و27 يونيو وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

كذلك دعا الشباب خصوصا لأن "يتوخوا الحذر وألا تكون لديهم رؤية كارثية للأمور. فمعنويات بلد رهن بطريقة النظر إلى الأمور".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز