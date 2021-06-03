هل ستشغل شقيقة الزعيم الكوري الشمالي منصب "الأمين الأول" المستحدث؟

المصدر: يونهاب

توقع خبراء أن يتم تعيين "كيم يو-جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، في منصب "الأمين الأول" لحزب العمال الحاكم، الذي تم إنشاؤه حديثًا، تحسبًا لحدوث مشكلات صحية أو حالات الطوارئ الأخرى.

وقد قام الحزب الحاكم في كوريا الشمالية بمراجعة القواعد في مؤتمره النادر في يناير الماضي، ليتم إنشاء منصب "الأمين الأول" خلف الزعيم "كيم" مباشرة، مما لفت الانتباه إلى هوية من سيتولى المنصب، حيث سيكون الأمين الأول هو النائب عن الأمين العام للحزب.

وقال وزير الوحدة السابق "لي جونغ-سوك" في إفادة عبر الإنترنت: «في حالات الطوارئ، من المتوقع أن تتولى "كيم يو-جونغ" هذا المنصب وتعمل مؤقتًا كخليفة له، حتى يتم تسليم السلطة إلى نجل "كيم جونغ-أون"».

وأشار "لي" إلى أن انتخاب الأمين الأول لا يتطلب إقامة مؤتمر للحزب، ويمكن تعيينه بسهولة في جلسة عامة للجنة المركزية، مؤكدًا أن «هذا يعني أن المنصب يمكن انتخابه بسرعة إذا تعرض الزعيم لحالة طارئة».

واستبعد "لي" أن يتولى "جو يونغ-وون" هذا المنصب، وهو المساعد المقرب من "كيم"، والذي ثارت التوقعات بأنه تم انتخابه لهذا المنصب، لأنه ليس فردًا من عائلة "كيم" أو من سلالة "بايكدو".

وقال "لي": «لا يمكننا استبعاد احتمال تعيين "جو" في منصب الأمين الأول تمامًا، لكن يبدو أن هذا المنصب يهدف أساسًا إلى تأمين استقرار النظام لخليفة "كيم"».

وفي مؤتمر يناير، تم انتخاب الزعيم كيم في منصب "الأمين العام" للحزب. وقد اعتاد "كيم" أن يحمل لقب "الأمين الأول" للحزب من 2012 إلى 2016، قبل أن يتقلد لقب "الرئيس" في اجتماع المؤتمر في عام 2016.

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