انتخاب يتسحاق هرتسوغ رئيساً لإسرائيل

المصدر: وام

انتُخب يتسحاق هرتسوغ لمنصب الرئيس الـ11 لإسرائيل، بحصوله على 87 صوتاً مقابل 26 صوتاً لمنافسته مريم بيرتس، وامتنع 7 أعضاء كنيست عن التصويت.

وأدلى أعضاء الكنيست الـ120 بأصواتهم لانتخاب رئيس إسرائيلي جديد يتسحاق هرتسوغ أو مريم بيرتس خلفاً لرؤوفين ريفلين الذي تنتهي ولايته في 9 يوليو المقبل. وكان المرشحان أعلنا عن ترشيح أنفسهما قبل أسبوعين.

وهذه المرة الأولى التي لا ترشح الأحزاب أحد أعضائها في الكنيست للمنصب.

وتعين على المرشح أن يجمع تواقيع عشرة أعضاء كنيست كي يقدم ترشيحه. وجمع هرتسوغ تواقيع 27 عضو كنيست وبيرتس 11 توقيعاً.

ويتولى هرتسوغ (61 عاماً) حالياً منصب رئيس إدارة الوكالة اليهودية وهو نجل الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتسوغ، وكان عضواً في الكنيست في السنوات 2003 - 2018 وتولى عدة مناصب وزارية ورئاسة حزب العمل.

وبيرتس (67 عاماً) كانت مديرة مدرسة، واشتهرت في أعقاب منحها "جائزة إسرائيل" قبل ثلاث سنوات.

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