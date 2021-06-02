أمريكا نحو تسليم قاعدة باغرام إلى الأفغان قريباً

المصدر: (كابول - أ.ف.ب)

من المنتظر أن تعيد القوات الأمريكية في أفغانستان، قاعدة باغرام الأمريكية الأكبر في أفغانستان، إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 يونيو الجاري، وفق ما ذكر مصدر أمني أفغاني.

وقال المسؤول الأفغاني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته:

«من المقرر أن تستغرق عملية الاستعادة حوالي عشرين يوماً، لكن قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر، وزارة الدفاع شكلت لجنة خاصة لمراقبة وإدارة إعادة القاعدة إلى الجيش الأفغاني». بدوره، أكّد ناطق باسم القوات الأمريكية، رافضاً الكشف عن هويته: «سنعيد قاعدة باغرام الجوية، لكن ليس لدي أي تفاصيل أو جدول زمني حول ذلك».

وبعد عشرين عاماً من بدء تدخلها في أكتوبر 2001، تسحب الولايات المتحدة ما تبقى من جنودها البالغ عددهم 2.500 على الأراضي الأفغانية، إذ أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإتمام سحب جميع الجنود بحلول 11 سبتمبر، في الذكرى السنوية لهجمات العام 2001، لكن العملية تجري بشكل متسارع ومن المرجح أن تكتمل خلال الصيف. وتعد قاعدة باغرام العسكرية، الواقعة على بعد 50 كم شمال شرق كابول في مقاطعة باروان، أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

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