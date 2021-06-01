على ذمّة "نوفوستي".. قمة بايدن وبوتين تعقد في هذا الفندق

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وكالة "نوفوستي" أن كافة الغرف محجوزة في الفندق بجنيف، الذي يرجح أن تعقد فيه القمة الروسية الأمريكية في 16 يونيو، ولكن ظاهريا لا شيء يوحي باختيار هذا الفندق لاستضافة اللقاء.

وحسب الإعلام السويسري، فإن أول اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، سيعقد في فندق "إنتركونتيننتال" في جنيف، حيث أجرى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف محادثات فيه العام 1985.

وردا على طلب مراسل "نوفوستي" للتأكيد من أن كل الغرف محجوزة في الفترة بين 11 و18 يونيو المقبل، قالت موظفة في الفندق: "لا يجوز لنا الإدلاء بأي تعليقات على هذا الأمر"، كما رفضت أيضا التعليق على ما أشيع أن فندق "إنتركونتيننتال" هو الذي سيستضيف القمة.

وذكر المراسل، أنه زار الفندق عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية ولم يلاحظ أية علامات ظاهرية تشير إلى الاستعداد لإجراء فعالية كبيرة.

ويتمتع الفندق هذا بشهرة كساحة لإجراء المفاوضات المهمة، وهو يقع على مقربة من مقر منظمات الأمم المتحدة بجنيف، وكذلك من مقري البعثتين الدائمتين لروسيا والولايات المتحدة.

وفضلا عن مباحثات ريغان وغورباتشوف، استضاف الفندق أول اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في مارس 2009. كما شهد الفندق جولات مفاوضات مكثفة حول اتفاق إيران النووي ومفاوضات بين أطراف الأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكثيرا ما تعقد فيه وفود روسية وأمريكية اجتماعاتها الثنائية، بما في ذلك بشأن قضايا نزع السلاح. وجرى هنا مؤخرا لقاء بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ونظيره مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان.

وإلى الآن لم يصدر عن المصادر الروسية أو الأمريكية لـوكالة "نوفوستي" نفي أو تأكيد للمعلومات الخاصة بمكان عقد القمة المرتقبة، واكتفت المصادر بالقول إنه يجري بحث "خيارات كثيرة".

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