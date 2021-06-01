9 قتلى في هجوم مسلّح في كولومبيا

المصدر: أ ف ب

قُتل تسعة أشخاص برصاص مسلّحين اقتحموا منزلهم في منطقة ريفية بجنوب غرب كولومبيا أمس الاثنين، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال "مكتب المدافع عن الحقوق في كولومبيا" في تغريدة على تويتر إنّ رجالا مسلّحين اقتحموا منزلاً في بلدية الجزيراس "وقتلوا ثمانية رجال وامرأة واحدة".

ولم توضح هذه الوكالة الحكومية المكلّفة حماية الحقوق المدنية وحقوق الإنسان دوافع هذا الهجوم.

من جهتها، قالت منظمة "إنديباز" غير الحكومية إنّ المنزل نفسه شهد في العام الماضي مقتل سبعة أشخاص بينهم قاصران.

ووفقاً لهذه المنظمة، فقد شهدت كولومبيا منذ مطلع العام 41 مجزرة (جريمة يروح ضحيّتها ثلاثة قتلى على الأقلّ، بحسب تعريف الأمم المتّحدة".

وتدور في جنوب غرب كولومبيا معارك على عائدات تجارة المخدرات أبطالها مسلّحون انشقّوا عن حركة فارك بعد إبرامها اتفاقية سلام مع الحكومة في 2016، وعصابات وأفراد من ميليشيا "جيش التحرير الوطني"، الفصيل المتمرّد الذي لم يبرم حتى اليوم اتفاق سلام مع بوغوتا.

وتعاني المنطقة أيضاً من الاضطرابات الاجتماعية العنيفة التي أودت بحياة 59 شخصاً في شهر واحد في سائر أنحاء كولومبيا.

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