مقتل 70 شخصاً على الأقل على يد مسلحين في الكونغو

المصدر: (كينشاسا - د.ب.أ)

أعلن مسؤول عسكري في الكونغو الديمقراطية أمس، أن 70 شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم على قريتين في البلاد.

وقال الناطق العسكري جولز نجونجو إن مسلحين متشددين مرتبطين بـ«القوات الديمقراطية المتحالفة» هاجموا قريتي بوجا وتشابي في إقليم ايتوري بشرق الكونغو الديمقراطية. وبجانب قتل السكان، نهب المسلحون المنازل وأخذوا رهائن، ومن بينهم العديد من المراهقين. وتردد أن المذبحة وقعت بعدما تعرضت المنطقة للغزو من جانب مقاتلي «القوات الديمقراطية المتحالفة» الذين دخلوا البلاد من أوغندا المجاورة.

وقد صنفت الحكومة الأمريكية أخيراً «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة منشقة عن تنظيم (داعش) كجماعة إرهابية دولية.

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