أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين خلال إطلاق نار في فلوريدا

المصدر: ميامي- أ.ف.ب

قُتل شخصان، وأُصيب 20 على الأقل بجروح، أمس، حين قامت مجموعة من ثلاثة أفراد بإطلاق النار عشوائياً على حشد خارج قاعة كانت تستضيف حفلاً موسيقياً في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحصلت عملية إطلاق النار أمام قاعة بلياردو في مركز تجاري قرب حدائق ميامي إلى شمال غرب وسط المدينة.

وأوضح قسم شرطة ميامي-دايد أن القاعة كانت تستضيف حفلاً، وكان العديد من المنظمين واقفين في الخارج. وتابعت: إن سيارة اقتربت، وخرج منها ثلاثة أشخاص بدأوا بإطلاق النار عشوائياً على الحشد، ثم صعد الثلاثة في السيارة مجدداً ولاذوا بالفرار، وعند وصول فرق الإسعاف، عثرت على قتيلين، بحسب البيان.

ونقل ما لا يقل عن 20 جريحاً إلى المستشفى، بينهم واحد على الأقل في حال حرجة.

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