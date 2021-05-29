العالم في صور

متظاهرون عراقيون يشتبكون مع قوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد خلال مسيرة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن موجة الاغتيالات بحق ناشطين | أ.ف.ب

الشرطة في مالي تطوق متظاهرين إثر محاولتهم الاحتجاج على الانقلاب العسكري في ميدان الاستقلال وسط العاصمة باماكو | اي.بي.ايه

أعمدة الدخان والرماد ترتفع إلى 4000 متر إثر تفجّر بركان جبل إتنا بجزيرة صقلية الإيطالية | أ.ب

الأمير تشارلز ودوقة كورنول يزوران معرض ومتحف هربرت للفنون بعد تخفيف إجراءات «كورونا » في المملكة المتحدة | أ. ف. ب

ضباط بريطانيون خلال تمرين على إطلاق النار بالذخيرة الحية في مقر الشرطة في إكستر جنوب غرب إنجلترا | أ.ف.ب

متظاهرون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار خلال مسيرة احتجاج في مدينة ماندا لاي | اي.بي.ايه

مريض بفيروس «كورونا » خارج وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات باراغواي بعد تعذّر توفير سرير له | أ.ب

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