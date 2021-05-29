كورونا.. تراجع في الهند.. وبريطانيا والمكسيك ترخّصان «جونسون أند جونسون»

المصدر: عواصم - وكالات

فيما تقترب الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم من 170 مليون إصابة، تشهد الهند تراجعاً في عدد الإصابات اليومية بالفيروس لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر.

فقد تجاوز عدد إصابات كورونا العالمية 168 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.6 ملايين حالة.

وبحسب إحصائية نشرتها وكالة رويترز، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء «كوفيد 19»، في مختلف أنحاء العالم أكثر من 168.73 مليون إصابة، من بينها 3.653.063 حالة وفاة.

وعلى صعيد الدول، ما زالت الولايات المتحدة في صدارة عدد الإصابات، التي وصلت إلى 33.353.248 إصابة، من بينها 592.350 حالة وفاة.

وجاءت الهند ثانية من حيث الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 27.56 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 318.895 حالة وفاة.

وسجلت الهند، أمس 186.364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل الماضي، بينما سجلت 3.660 وفاة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الهندية.

وتحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات، بينما تأتي ثانية من حيث الوفيات.

فقد ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في البرازيل إلى 16.274.695 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة من بينها 454.429 وفاة. فيما سجلت الأرجنتين رقماً قياسياً في حالات الإصابة اليومية الجديدة بوباء «كوفيد 19» بلغ 41.080 حالة، وسط موجة ثانية من الإصابات‭‭ ‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضرراً.

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن إجمالي 3.663.215 إصابة، من بينها، 76.135 حالة وفاة، وفقاً للبيانات الرسمية، وفقاً لرويترز.

الضوء الأخضر

ومع وصول العالم إلى عتبة 1.78 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا، منحت بريطانيا والمكسيك، لقاح جونسون أند جونسون الضوء الأخضر للدخول في المعركة ضد فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن المملكة المتحدة رخصت، لقاح شركة جونسون أند جونسون ضد فيروس كورونا والذي يُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحاً رابعاً إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة. وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن ترخيص اللقاح يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعّالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروّع، مضيفاً إنّ الحكومة تأمل أن يلعب لقاح جونسون أند جونسون دوراً مهماً في الأشهر المقبلة، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

استخدام

في السياق، كشفت السلطات الصحية في المكسيك، عن أنّ البلاد رخصت الاستخدام الطارئ للقاح «جونسون أند جونسون». وقالت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية «كوفيبريس»، إنها رخّصت لقاحات جونسون أند جونسون للاستخدام الطارئ في أعقاب آراء متعددة لخبراء. وغرّد وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عبر «تويتر»: «بداية من اليوم السبت فإنّ المكسيك لديها خيار إضافي آخر للقاح مضاد لـ«كوفيد 19»». وغرد نائب وزير الصحة هوجو لوبيز- جاتيل: «هناك دائماً أخبار جيدة بالحصول على المزيد من التراخيص للقاحات آمنة وفعّالة بجودة عالية».

إلى ذلك، اعتمدت تايلاند، لقاح سينوفارم الصيني للاستخدام الطارئ، إذ قال بايسان دانكوم، المسؤول في وزارة الصحة خلال مؤتمر صحافي: «وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح سينوفارم». وأضاف«وفقاً لترتيباتنا اتفقنا على مليون جرعة في يونيو».

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