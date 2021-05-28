إيطالية تصبح أول قائدة أوروبية لمحطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت رائدة الفضاء الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي أول امرأة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت الوكالة الفضائية الأوروبية، في بيان نشره موقع صحيفة "الشروق"، أن كريستوفوريتي ستترأس البعثة الفضائية الـ68 التي ستنطلق عام 2022 إلى المحطة الفضائية الدولية، مشيرةً إلى أنه سينطلق معها إلى الفضاء، على متن مركبة "سبايس إكس دراجون" الأمريكية، رائدا الفضاء: تشيلي لينجران وبوب هاينز.

وقالت الرائدة، التي تُعَدُّ خامس من يمثل أوروبا في المحطة الفضائية الدولية، وتعتبر تلك البعثة ثاني بعثة فضائية لها: "إن العودة إلى المحطة الفضائية الدولية لأمثل أوروبا هي شرف كبير لي"، معربةً عن فخرها باختيارها قائدةً للمحطة.

وأضافت: "أنتظر بفارغ الصبر فرصة ستتاح لتطبيق الخبرات التي اكتسبتها في الفضاء وعلى الأرض"، موضحةً أنها تقود فريقاً من رواد الفضاء الموهوبين في مدار الأرض.

يُذكر أن النساء سبق لهن قيادة المحطة الفضائية الدولية، وبينهن الأمريكيتان: سونيتا ويليامز وشينون ويلكر، والأمريكية بيجي ويتسون التي تولَّت هذا المنصب مرتين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز