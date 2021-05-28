القبض على رجل هاجم شرطية في غرب فرنسا

المصدر: وكالات

ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل طعن شرطية وأصابها بجروح خطيرة في بلدة غرب فرنسا.

وقالت الشرطة إنه وقع تبادل لإطلاق النار خلال عملية إلقاء القبض على المهاجم وأصيب عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة.

وتفصيلا، تعرضت شرطية في الحرس البلدي لاعتداء بالسكين صباح الجمعة في لا شابيل سور إيردر قرب نانت في غرب فرنسا، وفر المهاجم من المكان.

ونشر الدرك قوات لضمان أمن المدارس المجاورة. وأكد مسؤول بلديّ أن "الأولاد محجوزون في مدارس المدينة".

وانتشر ثمانون دركيا للبحث عن منفذ الهجوم، بدعم من مروحيتين وثلاث وحدات تساعدها كلاب بوليسية. وعهد بالتحقيق إلى قسم التحريات في مركز الدرك في نانت.

وحذر الدرك في تغريدة "تفادوا القطاع والتزموا بتعليمات عناصر الدرك". قبل أن يتم القبض عليه.

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