لماذا خفت نشاط "كيم".. هل هو كورونا؟

المصدر: يونهاب

قال مسؤول بوزارة الوحدة بكوريا الجنوبية أمس الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون شوهد بشكل أقل تواترا هذا العام وسط مخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته "في العام الماضي وهذا العام، يبدو أن هناك اتجاها هبوطيا في أنشطة كيم العامة باستثناء مشاركته في الأحداث السياسية واسعة النطاق، مثل مؤتمر الحزب، وسط كوفيد-19".

وظل كيم بعيدا عن الأنظار لمدة 20 يوما مؤخرا بعد أن شوهد آخر مرة يلتقط صورا مع عائلات الجنود، تم كشف النقاب عنها في 7 مايو.

وقال المسؤول إنه من السابق لأوانه تحديد ما يعنيه غيابه الأخير، لكن الوزارة ستراقب عن كثب الأوضاع ذات الصلة.

وأدى غياب كيم الطويل غير المعتاد في مايو من العام الماضي إلى ظهور الكثير من الشائعات والتكهنات حول صحته.

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