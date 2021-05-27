وزير الصحة البريطاني: ما قيل عني غير صحيح

المصدر: د ب ا

نفى وزير الصحة البريطاني مات هانكوك صحة اتهام مساعد سابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون له بأنه كذب على الجميع في العديد من المناسبات، بما في ذلك في اجتماعات حكومية وعلى الملأ.

ومثُل هانكوك أمام مجلس العموم اليوم للدفاع عن نفسه بعد الاتهامات التي أثارها المساعد السابق دومينيك كامينجز، والذي قال إنه كان دعا إلى إقالة هانكوك عدة مرات العام الماضي.

وشغل كامينجز منصب كبير مستشاري جونسون من يوليو 2019 إلى نوفمبر 2020، وقدم له استشارات حول كيفية التعامل مع تفشي فيروس كورونا عندما ضرب بريطانيا في مارس من العام الماضي.

وردا على سؤال من برلمانيين أمس حول تقييمه لإدارة وزارة الصحة البريطانية لفترة الجائحة العام الماضي، قال كامينجز: "أعتقد أنه هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين خذلتهم القيادة العليا بشكل رهيب. وأعتقد أنه كان يتعين إقالة وزير الصحة (هانكوك) فيما لا يقل عن 15 إلى 20 موقفا، بما في ذلك الكذب على الجميع في اجتماع تلو الآخر في الحكومة وعلى الملأ".

وقال هانكوك أمام البرلمان اليوم: "المزاعم التي تمت إثارتها أمس ... مزاعم خطيرة وأنا ممتن لوجودي بالمجلس لأؤكد رسميا أن هذه المزاعم التي لا أساس لها غير صحيحة".

وأضاف: "لطالما كنت صريحا مع الناس طوال الوقت".

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