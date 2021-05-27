يتراجع والسلالات المتحورة تشغل بال العالم «كورونا»

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة في تقرير، أمس، أنّ السلالة المتحوّرة لـ«كورونا» (كوفيد19) التي اكتُشِفت في الهند رُصِدت حسب معلومات رسمية وغير رسمية، في 60 منطقة، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات بالوباء على مستوى العالم باستثناء بعض الدول. ومن هذه الدول البرازيل، حيث تجاوز عدد الوفيات بالفيروس الـ 450 ألفاً حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة في هذا البلد، الذي حذر علماء الأوبئة فيه من احتمال موجة ثالثة لانتشار الفيروس فيه.

ويأتي ذلك بينما،أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة بمضاعفة جهودها لتوضيح منشأ كوفيد19 وبتقديم تقرير خلال 90 يوماً. وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء.

وقال بايدن إن بلاده ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في اجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة من الفيروس أثبتت قدرة أكبر على الانتشار، لكن لا يزال التحقق من شدة المرض، الذي تسببه وخطر العدوى جارياً، وأضافت أنها تلقّت معلومات من مصادر رسمية عن انتشار المتحور «بي617.1»، الذي رصد في الهند في 53 منطقة، وأخرى غير رسمية عن وجوده في سبع مناطق، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 60.

الطفرات الأربع

قدمت الأرقام المحدثة للمنظمة الأممية معلومات عن الطفرات الأربع المصنفة كونها متحورات مثيرة للقلق للفيروس، وهي تلك التي تم الإبلاغ عنها للمرة الأولى في بريطانيا (بي1.1.7) وجنوب أفريقيا (بي1.351) والبرازيل (بي1) والهند (بي1.617). وعند احتساب العدد الإجمالي للمناطق التي أبلغت عن كل متغير قامت منظمة الصحة بجمع المعلومات الرسمية وغير الرسمية التي تملكها. وقد رصد المتحور، الذي اكتشف في بريطانيا «بي1.1.7» في 149 منطقة، والمتحور «بي1» (البرازيل) في 59 منطقة، أما المتحور الذي ظهر في الهند، فقد قررت المنظمة تقسيمه إلى ثلاث سلالات هي «بي1.617.1» و«بي1.617.2» و«بي1.617.3»، ورُصدت إصابات بالأول في 41 منطقة، والثاني في 54 منطقة والثالث في ست مناطق هي بريطانيا وكندا وألمانيا والهند وروسيا والولايات المتحدة. وأدرج في المعلومات المحدثة ستة أنواع متحورة مهمة من الفيروس، تتم مراقبتها، رصد أولها للمرة الأولى في دول عدة، بينما سجلت إصابات باثنين آخرين في الولايات المتحدة، واكتشفت الثلاث الأخرى المتبقية في البرازيل والفلبين وفرنسا، وقال التقرير إن «تطور الفيروس متوقع».

تراجع وغلق

على الصعيد العالمي خلال الأسبوع الماضي، استمر عدد الإصابات والوفيات الجديدة في الانخفاض. وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن نحو 1,4 مليون حالة إصابة جديدة و84 ألف وفاة، ما يمثل تراجعاً 14 في المئة و2 في المئة على التوالي عن الأرقام التي سجلت الأسبوع السابق. عربياً،ذكر التلفزيون الرسمي في البحرين أن المملكة ستغلق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم الخميس في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف نقلا عن الفريق الوطني المعني بمكافحة الجائحة أنه سيجري أيضا إغلاق مراكز التجميل والمنتجعات الصحية ومحال الحلاقة ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات خلال هذه الفترة.أما في المغرب،فشملت حملة التطعيم ضد الوباء نحو أربعة آلاف نزيل وسط التطلع إلى تحقيق مناعة جماعية لفائدة 80 في المئة من النزلاء.

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