"مبالغ طائلة" لجعل عاصمة تركمانستان إحدى مدن العالم الأكثر ازدهاراً

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، أول أمس الثلاثاء، مشروع توسيع العاصمة عشق أباد على الرغم من أزمة اقتصادية خانقة، واعدا بالاستثمار بكثافة لجعلها "واحدة من أكثر المدن ازدهارا في العالم"، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

تعتمد الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى حد كبير على صادرات الغاز الطبيعي وعانت من صدمة عندما انخفضت الأسعار في 2014 ثم عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية العملاقة وارداتها في 2016، ما أدى إلى إفقار جزء كبير من سكانها.

لكن رئيس تركمانستان وعد أول أمس الثلاثاء بمواصلة استثمار "مبالغ طائلة" لجعل العاصمة "واحدة من أكثر مدن العالم ازدهارا"، بحسب صحيفة رسمية.

وبدأ المشروع عندما دعا الرئيس في مارس 2021 الدائنين الأجانب إلى منحه مزيدا من الوقت لتسديد ديونه الخارجية في اعتراف نادر بوجود صعوبات اقتصادية.

وقد أقر في حفل وضع حجر الأساس الثلاثاء بأن الحصول على المواد اللازمة للمشروع قد يكون صعبا بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقول تركمانستان إنها لم تسجل أية إصابة بكورونا لكن خبراء يشككون في ذلك.

ونظم الحفل في الذكرى الـ 140 لتشييد "مدينة العشق" المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع للمباني الرخامية البيضاء في العالم.

وظهر الرئيس بردي محمدوف في صور رسمية وهو يوقع أمر بناء حي جديد يسمى "مدينة عشق أباد" (عشق أباد سيتي) يفترض أن يتسع لأكثر من مئة ألف نسمة، أو نحو عشرة بالمئة من سكان العاصمة.

وبعد ذلك قام بوضع الاسمنت رمزيا على الأساسات.

ونصبت خيمة ضخمة باللونين الأبيض والذهبي، رمز الماضي البدوي للسكان التركمان، في وسط الحي الجديد بشمال العاصمة، كما تبين من مخططات بثها التلفزيون الحكومي.

ولم يعلن البرنامج الزمني للأشغال ولا كلفة المشروع، بحسب "مونت كارلو.

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