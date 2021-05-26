أوروبا نحو تفعيل سريع للشهادة الصحية لإنعاش الاقتصاد

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

صادق قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، أمس، أثناء قمّتهم في بروكسل، على الشهادة الصحية التي يُفترض أن تتيح إعادة فتح الحدود بعد الأزمة الصحية، ويواصلون محادثاتهم الصعبة حول خطة العمل بشأن المناخ، فيما أصبحت مالطا أول دولة أوروبية تصل إلى المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي.

ورحّبت الدول الأوروبية الـ27 الحريصة على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجياً مع اقتراب الصيف ومع تقدم حملات التلقيح، بإنشاء «شهادة رقمية أوروبية لكوفيد 19»، داعيةً إلى «تطبيقها بشكل سريع». واتفق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الأسبوع الماضي على هذه الشهادة المشتركة الهادفة إلى تسهيل السفر في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وهي ستثبت أن حاملها تلقى اللقاح ضد «كوفيد 19» أو لديه فحص نتيجته سلبية أو مناعة بعد إصابته حديثاً بالمرض. كما وافقت الدول الأعضاء الـ27 على السماح بدخول الاتحاد الأوروبي للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات «كورونا» المعتمدة من قبل الأوروبيين.

خطوة مهمة

وأكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الذي تعتمد بلاده بشدة على السياحة، أن «الشهادة الصحية مهمة بشكل خاص لإنهاض اقتصادنا مع حرية حركة العمال وكذلك السياح خلال الصيف». من جهته، قال الوزير الإيرلندي للشؤون الأوروبية توماس بيرن «كل شيء يتوقف على الوضع الصحي في بلدكم وبلد المسافر. الأمر سيكون معقداً».

في الأثناء، وبعد تطعيم أكثر من 70% من سكانها البالغين، بلقاح فيروس كورونا، أصبحت مالطا أول دولة أوروبية تصل لتحقيق المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي.

وأعلنت الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا، عن نجاحها بتلقيح 70% من سكانها البالغين، بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تنجح بتطبيق المناعة الجماعية. وجاء الإعلان عن طريق وزير الصحة المالطي، حيث قال: «لقد وصلنا إلى تحقيق مناعة القطيع، التطعيم هو سلاحنا ضد هذا الفيروس».

لا حاجة

من جهتها، صرحت خبيرة إسرائيلية في مجال الأوبئة، أمس، بأن بلادها وصلت إلى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا، وأنه لا توجد حالياً حاجة ملحة لتطعيم الأطفال. ونقل موقع «واي نت» عن رئيسة وحدة علم الوبائيات المعدية في مركز شيبا الطبي، جيلي ريجيف يوشاي: «لقد وصلنا إلى مناعة القطيع، دون تطعيم الأطفال.

ولا يوجد مبرر ولا حاجة للإلزام والضغط من أجل تطعيمهم». ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن 56.6% من سكان إسرائيل تم تلقيحهم بصورة كاملة ضد كورونا، وأن إسرائيل قدمت 10.56 ملايين جرعة لقاح لسكانها.

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