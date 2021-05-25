خطوة تصعيدية أوروبية ضد بيلاروسيا.. المجال الجوي مغلق

المصدر: عواصم - وكالات

صعّد الاتحاد الأوروبي من خطواته ضد بيلاروسيا الليلة الماضية، بإغلاق مجاله الجوي أمام طائرات الدولة السوفييتية السابقة، حاضاً شركات الطيران الأوروبية على تجنّب المجال الجوي البيلاروسي، وسط دعوات إلى فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، المتّهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضاً، وذلك من أجل توقيفه.

وبحسب مقررات للقمة، نشرها ناطق باسم الاتحاد الأوروبي، طالب قادة دول الاتحاد المجتمعون في بروكسل، بـ «الإفراج فوراً»، عن المعارض رومان بروتاسيفيتش، وصديقته صوفيا سابيغا، اللذين أُجبرت طائرة كانا يستقلانها على الهبوط، إثر إنذار بوجود قنبلة، تبين لاحقاً أنه كاذب.

وكانت لندن وكييف قررتا حظر تحليق طائراتهما في المجال الجوي للجمهورية السوفييتية السابقة. كما قرّرت شركات الطيران لوفتهانزا والخطوط الإسكندنافية و«خطوط بلطيق»، تعليق عملياتها في المجال الجوي البيلاروسي.

بالمقابل، أعرب الكرملين عن «أسفه» لخطط أوروبا قطع الروابط الجوية مع بيلاروسيا، وتجنب مجالها الجوي، بعد تحويل مسار طائرة تابعة لشركة «خطوط رايان»، تقل أحد المعارضين. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «لا يسعنا إلا التعبير عن أسفنا. إن الالتفاف حول بلد كبير إلى حد ما، يقع في وسط أوروبا، مكلف جداً بالنسبة إلى كل شركات الطيران».

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