بسبب رحلة جوية..بيلاروسيا في عين العاصفة

المصدر: عواصم - وكالات

تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الاثنين بـ«رد قوي جداً» من جانب الاتحاد الأوروبي على نظام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، بعد تحويل مسار طائرة كانت تقل معارضاً للنظام البيلاروسي. وشدّدت فون دير لايين على أن «الرد سيكون قوياً جداً، لأن السلوك كان مشيناً. على لوكاشنكو ونظامه أن يفهما أن هذا الأمر ستكون له تداعيات»، مشيرة خصوصاً إلى إمكان فرض عقوبات على قطاع الطيران البيلاروسي.

بدورهتا، استدعت بريطانيا السفير البيلاروسي وتدرس فرض عقوبات عليها، وفي بيان لمجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للمشرعين «قمنا باستدعاء السفير البيلاروسي، ووزير شؤون الجوار الأوروبي يقوم الآن بنقل إدانتنا لهذه الأفعال». وتابع راب «نعمل مع شركائنا الدوليين لاستكشاف كل خيار دبلوماسي ممكن في المنظمة الدولية للطيران المدني وفي مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة السبع».

وأضاف وزير الخارجية البريطاني «بعيد عن المسار الدبلوماسي، ندرس بنشاط وننسق مع حلفائنا لفرض مزيد من العقوبات على أولئك المسؤولين عن هذا العمل الغريب»، كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أصدرت أوامر لطائرات المملكة المتحدة بتجنّب المجال الجوي لبيلاروس وفرضت حظراً على شركة الطيران الوطنية البيلاروسية «بيلافيا».

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الأسباب التي تذرعت بها سلطات بيلاروس لتبرير تحويل وجهة طائرة تقل معارضاً لنظام ألكسندر لوكاشنكو إلى مينسك واعتقاله، «تفتقر إلى المصداقية»، مطالبة بإطلاق سراحه فورا فيما أعلنت الخدمة الصحفية في المكتب الرئاسي في كييف أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمر الحكومة بإصدار مرسوم لتعليق حركة النقل الجوي مع بيلاروس تزامناً مع إعلان لاتفيا طرد دبلوماسيين بيلاروسيين ردا على قرار مماثل اتخذته مينسك.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان «استدعت لاتفيا القائم بالأعمال البيلاروسي لإبلاغه بخطوات مماثلة وبطرد دبلوماسيين بيلاروسيين إلى أن يتم تطبيع العلاقات».

من جهته، أكد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن انطونيو غوتيريس يؤيد الدعوات إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل بالكامل حول هذا الحادث المقلق ويحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون مع هذا التحقيق. وقال دوجاريك في بيان ان غوتيريس قلق بشدة حيال ما يبدو انه هبوط إلزامي لطائرة ركاب في بيلاروس وما أعقبه من اعتقال للصحافي رومان بروتاسيفيتش.

يأتي هذا فيما أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً لمجلسها الإداري الخميس المقبل بعدما اعترضت بيلاروس رحلة تجارية لشركة خطوط راين.

وكتبت المنظمة التي مقرها في مونتريال عبر تويتر أن رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني دعا إلى اجتماع طارئ للممثلين الدبلوماسيين الـ 36 في المجلس في 27 مايو الجاري إثر الحادث الذي تعرضت له رحلة خطوط راين الرقم اف آر 4978 في المجال الجوي لبيلاروس.

بالمقابل، أعلنت سلطات بيلاروس أن طاقم طائرة «خطوط راين» التي كانت تقوم برحلة بين أثينا وفيلنيوس، قرر من تلقاء نفسه الهبوط أمس الأحد في مينسك «بدون تدخل» بعدما تم إبلاغه بإنذار بوجود قنبلة، مؤكدة أنها لم ترغمها على الهبوط لتوقيف المعارض.

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