حجوزات السفر الأوروبية والعالمية تنتعش بعد أشهر من الركود

المصدر: عواصم- وكالات

ذكرت تقارير إعلامية، أن موسم السياحة الصيفية انتعش بشكل كبير في القارة الأوروبية، بعد فترة طويلة من التراجع، بسبب ظهور «كورونا»، في ظل ظهور لقاحات للفيروس، وعودة السفر في عدد من الدول، على رأسها المملكة المتحدة. ووفقاً لموقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن شركة «توي»، كبرى شركات السياحة في أوروبا والعالم، والتي تتخذ من مدينة هانوفر الألمانية مقراً لها، أعلنت أنّ حجوزات الرحلات الصيفية ارتفعت، رغم أن الأسعار أعلى بـ 22 %، مقارنة بصيف 2019.

وكانت الشركة الألمانية العملاقة، أعلنت عن خسارة فادحة قدرها 1.3 مليار يورو في النصف الأول من السنة المالية، التي تغطي الفترة من أكتوبر إلى مارس الماضيين، ومع ذلك، أعلنت عن مبيعات قوية بشكل متزايد لصيف العام الجاري والمقبل.

وتضاعفت حجوزات العطلات الأسبوعية الجديدة أبريل الماضي، وارتفعت الحجوزات الجديدة لصيف 2022 بـ 109 % منذ مارس.

في الأثناء، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى بذل جهود دولية كبيرة، لضمان تطعيم 10 % من سكان كل دولة ضد كوفيد 19 بحلول سبتمبر. وذلك في خطاب أدلى به في مستهل انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية التابعة لمنظمة الصحة. كما أعلن غيبرييسوس، أن وباء كوفيد 19، تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية، منذ أن ظهر الوباء.

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