عملية إجلاء واسعة مع تشكل إعصار جديد يتجه نحو الهند

المصدر: ا ف ب

أمرت السلطات الهندية اليوم الإثنين بإجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص بعيدًا عن مسار إعصار جديد متجه نحو شرق البلاد، بعد أسبوع واحد فقط من عاصفة قاتلة ضربت الساحل الغربي.

يأتي هذا في وقت تعاني الهند من ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا الذي أنهك نظام الرعاية الصحية بعد أن خلف أكثر من 300 وفاة في البلاد.

يقول الخبراء إن وتيرة العواصف قبالة سواحل الهند تتزايد وكذلك شدتها جراء تغير المناخ الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار ياس تشكل في خليج البنغال ومن المتوقع أن يصل إلى ولايتي البنغال الغربية وأوديشا الأربعاء.

وقالت الإدارة إن الرياح المصاحبة للإعصار يمكن أن تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة وصنفته "عاصفة إعصارية شديدة الخطورة" قبل وصوله الى اليابسة.

وأضافت أن أمواجًا يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار "من المرجح أن تغمر المناطق الساحلية المنخفضة".

قال وزير إدارة الكوارث في ولاية غرب البنغال جاويد أحمد خان إن عمليات الإجلاء بدأت منذ الأحد في المناطق الساحلية وغابات المنغروف في سونداربانس، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وأضاف خان لوكالة فرانس برس "علينا إجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص ... الى المدارس (و) المكاتب الحكومية التي تحولت الى مراكز أعاصير لتوفير المأوى لهؤلاء الناس".

وقال مفوض الإغاثة في أوديشا براديب جينا لوسائل الإعلام المحلية إن عمليات الإجلاء يجري التخطيط لها مع قيام الدولة أيضًا بترتيبات لتوفير الطاقة الاحتياطية لمحطات الأكسجين التي تزود المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19.

كما تم إرسال إمدادات أكسجين إضافية إلى المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد في المناطق التي يمكن أن تتأثر بالإعصار.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأحد إنه تم نشر الفرق العسكرية وفرق الكوارث للمساعدة في الاستعدادات وعمليات الإنقاذ المحتملة.

وصرح كبير خبراء الارصاد الجوية في بنغلادش بازلور رشيد لوكالة فرانس برس أن الاحتمال ضئيل جدا أن يضرب الاعصار البلاد.

ضرب الإعصار تاوكتاي، وهو أول عاصفة استوائية كبرى تضرب الهند هذا الموسم، ولاية غوجارات الغربية قبل أسبوع فأغرق عدة ولايات بأمطار غزيرة صحبتها رياح قوية.

وقالت البحرية إن عدد قتلى تاوكتاي ارتفع إلى 155 على الأقل الاثنين بعد انتشال مزيد من الجثث من منصة نفطية قبالة مدينة مومباي الغربية والعديد من سفن الإسناد.

في سريلانكا، حذر مكتب الأرصاد الجوية الصيادين من المغامرة بدخول خليج البنغال.

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