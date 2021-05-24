نيودلهي.. تشق طريق التعافي.. والعالم نحو إنعاش السياحة

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

بدأت الملامح الأولى للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية تظهر في الهند من بوابة العاصمة نيودلهي، التي أعلن رئيس وزراء حكومتها أرفيند كيجريوال البدء في تخفيف إجراءات العزل اعتباراً من الأسبوع المقبل، فيما تستعد دول القارة العجوز لاستقبال زوارها في عطلة الصيف، وإنعاش قطاع السياحة، الذي تكبد خسائر فادحة جراء الوباء العالمي.وقال كيجريوال، أمس، إن العاصمة الهندية ستبدأ الأسبوع المقبل في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19) إذا واصلت حالات الإصابة الجديدة الانخفاض.



تراجع الإصابات



وسجلت الهند، أمس، 240 ألفاً و842 إصابة جديدة بالفيروس، و3741 وفاة أول من أمس، وهذا هو أقل عدد لحالات الإصابة اليومية الجديدة منذ أكثر من شهر. وأضاف كيجريوال: إن المدينة، وهي من أكثر مدن البلاد تضرراً بالجائحة، تفرض إجراءات العزل العام منذ 20 أبريل الماضي، لكن حالات إصابة الجديدة تراجعت في الأسابيع الأخيرة، كما تراجع معدل الفحوص الإيجابية إلى أقل من 2.5 في المئة بالمقارنة مع 36 في المئة الشهر الماضي. وأضاف في مؤتمر صحفي «إذا واصلت حالات العدوى الانخفاض لمدة أسبوع، فاعتباراً من 31 مايو الجاري سنبدأ عملية تخفيف القيود».



تأهب أوروبي



وفي أوروبا، تستعد دول القارة لاستقبال المسافرين الذين مر 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الثانية، وسيتم السماح باستقبال للسياح، الذين تلقوا اللقاحات التي أقرها الاتحاد أو منظمة الصحة العالمية.



وفتحت اليونان وقبرص وإيطاليا أبوابها للملقحين وأولئك الذين حصلوا على نتيجة اختبار سلبية، وأعفت بريطانيا القادمين من 12 دولة من الحجر الصحي.



وتستقبل فرنسا السياح من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحاصلين على نتيجة سلبية 72 ساعة قبل سفرهم، فيما تستقبل إسبانيا السياح البريطانيين واليابانيين دون إجرائهم أي فحص.وسيصبح الدخول إلى إسبانيا أسهل اعتباراً من 7 يونيو المقبل، إذ ستستقبل في هذا التوقيت الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من الاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية.من جهتها، أعادت إسرائيل فتح حدودها أمام السياح الأجانب، أمس، بعد انخفاض أعداد الإصابات بمرض «كوفيد 19» لكنها قالت: إن بدء وصول الزوار وإحياء صناعة السياحة سيستغرق وقتاً.



خطوة تشجيعية



وفي خطوة منها لتشجيع الراغبين في السفر للخارج، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أنه يتعين على مواطني المدينة الحصول على لقاح فيروس «كورونا»، وكتبت لام، في مناقشة حول خطة الحكومة للتغلب على حقيقة أن عدداً ضئيلاً من السكان حصلوا على اللقاح «عندما تناقش حكومة هونغ كونغ ترتيبات السفر مع الدول أو الأماكن الأخرى، سوف تطلب من سكان هونغ كونغ أن يكونوا حاصلين على اللقاح، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض عندما يسافرون للخارج، وعدم جلب الفيروس إلى هونغ كونغ».



هدف واضح



دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لحجز جرعات لقاح «فايزر ـ بيونتك» ضد فيروس «كورونا» المستجد للتلميذات والتلاميذ من أجل بدء موسم دراسي نظامي بعد العطلة الصيفية، وقال شبان لصحيفة «بيلد أم زونتاج» في عددها: «منح اللقاح للمراهقين يعد طريقاً نحو توفير موسم دراسي نظامي بعد عطلة الصيف»، وأضاف: «الهدف الواضح هو أن توفر الولايات عرض لقاح للتلميذات والتلاميذ القصر حتى نهاية أغسطس المقبل».

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