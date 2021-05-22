مصرع قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش النيجيري أنّ قائده الجنرال إبراهيم أتاهيرو لقي مصرعه الجمعة في تحطم طائرة عسكرية في شمال البلاد، من دون أن تتّضح في الحال ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت إنّ الجنرال أتاهيرو "54 عاماً" لقي حتفه عصر الجمعة حين تحطّمت طائرته العسكرية قرب مطار كادونا في شمال البلاد، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيساً لأركان الجيش في يناير في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد المستمر منذ أكثر من عقد.

ويتزامن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية أبو بكر الشكوي بجروح خطرة إثر اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم داعش.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرّد متطرف في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ودفع نحو مليونين آخرين للنزوح.

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