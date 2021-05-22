العالم في صور

جانب من تدريبات مشتركة بين قوات أمريكية وفرنسية ويابانية في طوكيو مع إعادة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز روابطها مع حلفائها في جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن حاول سلفه ترامب إيقاف التعاون العسكري والانسحاب من اليابان وكوريا الجنوبية. (أ.ف.ب)

هايتيون يتظاهرون في العاصمة بورت أو برنس ضد انعدام الأمن (إي.بي.إيه)

عائلات نازحة إلى الصين من منطقة تشهد اضطرابات في ميانمار (رويترز)

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدشن في باريس إعادة استئناف النشاط الرياضي بعد فترة إغلاق طويلة (أ.ف.ب )

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع على قانون ضد الكراهية المتعلقة بتفشي «كوفيد 19» ( أ.ب)

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