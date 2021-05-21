زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب مقاطعة شنغهاي الصينية

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت قوته 7,3 درجات مقاطعة شنغهاي شمال غربي الصين في وقت مبكر السبت، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بعدما أسفرت هزّة أخرى جنوب غربي البلاد عن مقتل شخصين على الأقل.

وأفاد خبراء زلازل أمريكيون أن مركز الزلزال الذي ضرب شنغهاي الساعة 02,04 (18,04 ت غ الجمعة) تم تحديده على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 400 كلم جنوب غرب مدينة شينينغ.

وذكر مركز المسح الأمريكي، في وقت سابق، أن قوة الزلزال بلغت 7,4 درجات، قبل أن يصحح الرقم.

وتمتد المقاطعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة على هضبة التيبت.

وأدى زلزال ضرب شنغهاي سنة 2010 وبلغت قوته 6,9 درجات إلى مقتل أو فقدان 3000 شخص.

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