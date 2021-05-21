«الصحة العالمية»: اللقاحات المعتمدة فعالة ضد «متحورات كورونا»

المصدر: عواصم- البيان- وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حالياً فعالة ضد جميع نسخ فيروس كورونا المتحورة. وقالت المنظمة إن اللقاحات المرخصة فعالة ضد «كل متحورات فيروس» كورونا، ودعت إلى مواصلة التحرك «بحذر» في مواجهة «كوفيد 19».

ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسناً، ما زال يجب تجنب السفر الدولي «في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة»، فقد أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه،، أنه لا يزال يتعين تجنب السفر دولياً، نظراً للوضع الوبائي «الهش».

تهديد مستمر

وقال كلوغه، في مؤتمر صحفي: «حاليا، في مواجهة التهديد المستمر والضبابية، علينا مواصلة توخي الحذر وإعادة النظر بالسفر الدولي أو تجنّبه». كما حذر كلوغه، على وجه الخصوص، من النسخة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.

توقيع

في الأثناء، وقع الاتحاد الأوروبي عقداً مع شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية لشراء ما يصل إلى 1.8مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023، بعد صفقة أخرى أبرمت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إن الاتفاق الجديد يسمح للدول الأعضاء بشراء 900 مليون جرعة من لقاح فايزر/‏‏‏‏‏بيونتك الحالي أو اللقاح الذي يتم تطويره ليلائم سلالات أخرى من الفيروس، بالإضافة إلى خيار شراء 900 مليون جرعة أخرى. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في البيان: «أدت (شركتا) بيونتك وفايزر دوراً رئيسياً في مساعدتنا على تقديم جرعات كافية حتى يوليو لتطعيم 70% من السكان البالغين».

وأبرم الاتحاد الأوروبي بالفعل عقدي توريد مع شركة بيونتك، المتخصصة في تكنولوجيا المادة الوراثية التي تعرف باسم الحمض النووي الريبوزي المُعدّل بالنيوكليوسيد، وشركة فايزر العملاقة للأدوية للحصول على 600 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره الشركتان.

وبدأت عمليات التسليم في نهاية عام 2020. ويتوقع التكتل تسلم 250 مليون جرعة لقاح من بداية أبريل الماضي حتى نهاية ح يونيو. وقالت فون دير لاين عندما تم الانتهاء من العقد الجديد إنه سوف يسمح للاتحاد الأوروبي بتطعيم الأطفال.

تراجع

يأتي ذلك، فيما تتراجع حالات «كوفيد 19»، في الولايات المتحدة، مع تلقيح المزيد من الأمريكيين. واعتباراً من يوم الأحد الماضي، أبلغت أمريكا عن حوالي 33200 إصابة جديدة يومياً، بناءً على متوسط سبعة أيام من البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، بانخفاض 19% عن الأسبوع السابق. فيما تم تطعيم ما يقرب من 123 مليون أمريكي بشكل كامل، وفقاً للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تحذير

وأكد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن نشر وتوزيع اللقاحات بصورة عادلة، هو أسرع طريق للتعافي من جائحة كورونا، التي ما زالت تستشري في العالم، منوهاً إلى أن نسبة التوزيع لا زالت غير عادلة، وأن هناك أكثر من مليار جرعة لقاح تم توزيعها عالمياً ووصلت أقل من 2% منها فقط لإفريقيا.

وقال على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «من أصل 1.4 مليار جرعة لقاح كوفيد تم إعطاؤها حول العالم، وصلت أقل من 2% منها إلى إفريقيا. يُعد نشر اللقاح المنصف والمستدام في جميع أنحاء العالم أسرع طريق نحو التعافي السريع والعادل للجميع».

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