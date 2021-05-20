اللقاحات فعالة ضد كل المتحورات والعالم يسلك دروب الحياة الطبيعية

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حالياً فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا، داعية في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك بحذر في مواجهة الجائحة.

ورداً على سؤال عن فاعلية لقاح أسترازينيكا على المتحور الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يقلّل من الحالات الشديدة لكوفيد 19.

وشددت منظمة الصحة العالمية في مذكرة نُشرت على موقعها الإلكتروني، على وجوب مراقبة تطور المتحورات بين السكان واتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لاحتوائها والسيطرة عليها، باعتبار أن هذا هو المفتاح لمنعها من الخروج عن السيطرة.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن ثقته المتزايدة بفاعلية اللقاحات ضد جميع سلالات فيروس كورونا، ما يعزز الآمال في رفع قواعد الإغلاق الأخيرة، وفقاً لما هو مخطط له الشهر المقبل. وقال جونسون لأعضاء البرلمان إن البيانات الجديدة تشير إلى أن اللقاحات فعالة ضد جميع السلالات، بما في ذلك السلالة الهندية.

إلى ذلك، وقّع الاتحاد الأوروبي عقداً مع شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، لشراء ما يصل إلى 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الاتفاق الجديد يسمح للدول الأعضاء بشراء 900 مليون جرعة من لقاح فايزر - بيونتك، أو اللقاح الذي يتم تطويره ليلائم سلالات أخرى من الفيروس.

بالإضافة إلى خيار شراء 900 مليون جرعة أخرى. وشدّدت رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، على أن شركتي بيونتك وفايزر أدتا دوراً رئيسياً في مساعدة الأوروبيين على تقديم جرعات كافية حتى يوليو لتطعيم 70% من السكان البالغين، مشيرة إلى أن للاتحاد الأوروبي سيسمح بتطعيم الأطفال عندما تم الانتهاء من العقد الجديد.

على صعيد متصل، قال وزير الصحة النمساوي، فولفجانج موكشتاين، إن بلاده ألغت القيود العمرية للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، وأن بإمكان أطباء الأسرة الآن أن يقرروا حسب تقديرهم من الذي يجب أن يتلقى اللقاح أولاً، مضيفاً: «الآن تنطلق حملة التلقيح بالشكل الصحيح»، في إشارة إلى توسيع إمكانية الحصول على اللقاح. كما أعلن المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، أن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل، بشأن إمكانية رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وفيما أقرّت اليابان استخدام لقاحي موديرنا وأسترازينيكا بما يرفع عدد اللقاحات المجازة في البلاد إلى ثلاثة، تُجري الصين بحثاً حول خلط لقاحات مختلفة لفيروس كورونا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز