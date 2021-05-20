الشرطة الدنماركية تسعى وراء سيدة متهمة بغسل 5 مليارات دولار

المصدر: د ب ا

تسعى شرطة الدنمارك إلى إلقاء القبض على سيدة من ليتوانيا متهمة بعمليات غسل أموال تبلغ قيمتها 30 مليار كرون (5 مليارات دولار)، وذلك فيما يتعلق بقضية أموال قذرة لبنك دانسكه، حسبما ذكرت وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء.

ويجرى التحقيق مع بنك دانسكه في الولايات المتحدة وأوروبا بعد اعترافه في أواخر عام 2018 أن جزءاً كبيراً من مبلغ 240 مليار دولار، الذي جاء من وفرع تابع له في استونيا، كان مشبوها.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، وصفت ريتساو السيدة بأنها تبلغ من العمر 47 عاما، وأنها قامت بنقل الأموال عبر 43 شركة في الدنمارك.

وقال محامي السيدة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، إنها تصر على براءتها.

وقالت ريتساو إن عمليات غسل الأموال المزعومة جرت في الفترة بين ديسمبر عام 2008 حتى مارس عام 2016.

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