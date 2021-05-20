الكونغرس يقر قانوناً لحماية الأمريكيين من أصول آسيوية

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

أقرّ الكونغرس الأمريكي، قانوناً لحماية الأمريكيين من أصول آسيوية، من العنصرية والعنف اللذين تصاعدا مع جائحة (كوفيد19)، وفق ما أعلن مؤيدو النص.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن متحمس لتوقيع هذا القانون المهم هذا الأسبوع.

ويهدف النص الذي يحمل عنوان «قانون جرائم الحقد المرتبطة بكوفيد19» إلى تسريع التدقيق بحالات العنف العنصري المبلغ عنها التي تستهدف أمريكيين من أصول آسيوية، والتواصل بشكل أفضل بشأن هذه المشكلة ومساعدة الدول والمجتمعات المحلية على مكافحتها على نحو أفضل. وندد عدد من أعضاء مجلس النواب في الأشهر الماضية، بتزايد أعمال العنف التي أججتها خطابات تلقي باللوم على الصين في تفشي الجائحة.

ووافق مجلس النواب على النص بـ364 مقابل 62 صوتاً. وكانت تمت الموافقة عليه بشبه إجماع في مجلس الشيوخ في أبريل. وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن هناك متاجر تعرضت لتخريب وكباراً في السن هوجِموا وعائلات تعيش في خوف ومئات من الوقائع الأخرى التي لم يتم إحصاؤها.

وأضافت أنه منذ مارس 2020، عندما ضربت الجائحة بشدة الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن أكثر من 6600 حالة تمييز وعنف ضد أمريكيين ينحدرون من آسيا وجزر المحيط الهادئ المتحدة. وشددت بيلوسي، على أن هذا القانون سيتيح التعامل مع الجرائم العنصرية في أمريكا بطريقة مختلفة تماماً، ليس فقط خلال الجائحة، ولكن لسنوات مقبلة.

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