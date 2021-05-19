إندونيسيا تنتشل زورقي نجاة من قاع البحر

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

ذكرت البحرية الإندونيسية أن عملية لاستعادة أجزاء من غواصة غرقت وعلى متنها 53 شخصاً الشهر الماضي، تمكنت من انتشال زورقي نجاة من قاع البحر.

وكانت الغواصة الألمانية الصنع «كيه.آر.إي نانجالا402» فقدت الاتصال خلال تدريب لإطلاق طوربيد في 21 أبريل الماضي. ووجد فريق بحث دولي، شاركت فيه سنغافورة وأستراليا وماليزيا الغواصة بعد ذلك بأربعة أيام، غارقة ومنقسمة إلى ثلاثة أجزاء، على عمق أكثر من 800 متر شمال بالي.

وذكر قائد الأسطول الثاني بالبحرية الإندونيسية، الأدميرال إيوان اسنوروانتو في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن كلاً من زورقي النجاة يزن 700 كيلوغرام.

ويتم تخزين زورقي النجاة في واحدة من سفن البحرية الست الإندونيسية، التي تشارك في عملية الإنقاذ، إلى جانب ثلاث سفن صينية خاصة بالإنقاذ والبحث العلمي في المحيط. ولم يتم العثور على رفات بشرية لجميع البحارة الذين لقوا حتفهم في الحادث. وتعهدت البحرية الإندونيسية بمواصلة العملية حتى تحديد مكان رفات قائد الغواصة وأفراد الطاقم المكون من 49 شخصاً وثلاثة رماة وانتشالها.

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