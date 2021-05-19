العالم يتحصن باللقاح و«كورونا» يتقهقر

المصدر: دبي - البيان - عواصم - وكالات

يبدو أن لانخفاض عدد إصابات ووفيات «كورونا» في الولايات المتحدة علاقة بقرار الرئيس جو بايدن إرسال ملايين جرعات اللقاح إلى الخارج، فيما تواصل دول عدة في العالم تحصين شعوبها في مواجهة الفيروس الذي تشير المعطيات إلى تقهقره، حتى في الهند التي شهدت ظهور سلالة متحورة أسرع انتشاراً.

حيث تنخفض الإصابات على نحو يومي أخيراً. وانخفضت وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً، وواصل عدد الإصابات الجديدة التراجع للأسبوع الخامس. وحتى الأحد، تلقى نحو 37 بالمئة من السكان جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس وتلقى 47 بالمئة جرعة واحدة على الأقل. وأعلن بايدن أنه سيتم بحلول نهاية يونيو إرسال 20 مليون جرعة إضافية من اللقاحات إلى دول مختلفة.

دول أوروبا

وخارج أمريكا، أعطيت أكثر من 200 مليون جرعة لقاح في الاتحاد الأوروبي، فيما بات نحو 53 مليون أوروبي محصنين بالكامل. وأعطي ما لا يقل عن 200,11 مليون جرعة لنحو 148 مليون شخص في دول الاتحاد ما يوازي 33,2% من سكانها.

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