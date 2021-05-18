الصين تلجأ إلى موسيقى هيب هوب لتشجيع سكانها على اللقاح

المصدر: بكين - أ.ف.ب

بعد البيض المجاني والقسائم الشرائية، لجأت السلطات الصينية إلى الموسيقى لمحاولة تشجيع المترددين على تلقي اللقاح، ونشرت مقطع فيديو لموسيقى هيب هوب الثلاثاء من أجل الترويج لحملة التحصين ضد كوفيد 19.



والفيديو الذي يضم لازمة «تلقَّ اللقاح بسرعة» الدامغة، نشرته وزارة الصحة في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) على الشبكات الاجتماعية وقد حصل على آلاف «الإعجابات». ويظهر الفيديو شخصاً يرتدي معطفاً أبيض بين طاقم تمريض فيما يقول «العالم كله يتهافت لتلقي اللقاحات الصينية، والبلدان الأخرى تنتظرها ليلاً ونهاراً». على الصعيد الوطني، تم إعطاء أكثر من 421,9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الثلاثاء، وفقاً لإحصاء وكالة فرانس برس.



ورغم أن الرقم يبدو مثيراً للإعجاب، فإن حملة التحصين كانت بطيئة في الصين إذ أعاقها وضع وبائي تمت السيطرة عليه وعدم وجود شعور بين السكان بأن اللقاح ضروري.



بحلول منتصف مايو، تلقى نحو 30 في المئة من سكان الصين الجرعة الأولى من لقاح يعطى بجرعتين.



ولكن السلطات تحاول تسريع حملتها بهدف تلقيح 40 في المئة من السكان بحلول يونيو (أو 560 مليون شخص)، فيما انتشرت طفرات جديدة متفرقة من الفيروس في مقاطعة انهوي (شرق) ولياونينغ (شمال شرق).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز