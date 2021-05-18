اتفاق ثلاثي لصناعة طائرة أوروبية مقاتلة

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

أعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا أمس، التوصل إلى اتفاقية بشأن المرحلة التالية من خططها لصنع طائرة مقاتلة أوروبية مشتركة، ما يتوج أشهراً من المفاوضات حول كيفية تشارك العمل والملكية الفكرية.

وقال وزراء دفاع الدول الثلاث إنهم توصلوا إلى اتفاقية «متوازنة» حول إجراء البحوث الضرورية لاختيار التكنولوجيا التي ستدعم التوصل إلى «منظومة الطائرة المقاتلة المستقبلية».وذكر مكتب وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن عقود «المرحلة 1-ب» ستبلغ 3,5 مليارات يورو (4,3 مليارات دولار) من الآن حتى 2024 وستتم بتمويل ومشاركة متساوية بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وستتضمن المرحلة الثانية بناء نموذج مبكر يهدف إلى تجربة دقة التكنولوجيا المتطورة.

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