قبرص تعيد عشرات المهاجرين إلى لبنان

المصدر: (أثينا - د.ب.أ)

أعادت قبرص 56 مهاجراً إلى لبنان، بعد وصولهم إلى الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ​​في مطلع الأسبوع، بحسب ما ذكره راديو قبرص الحكومي أمس.

ولم يتم الكشف رسمياً عن جنسيات المهاجرين الذين تم اعتراضهم عندما اقتربوا من ساحل قبرص الأحد، إلا أن وسائل إعلام قبرصية ذكرت أنهم جميعاً من سوريا. وأفادت التقارير بأنهم أُعيدوا على نفس القارب الذي وصلوا على متنه.

ويشار إلى أن الواقعة هي الثالثة منذ ثمانية أشهر، التي تقوم فيها قبرص - العضو في الاتحاد الأوروبي - بإعادة مجموعة من المهاجرين فور وصولهم.

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