مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين بمدينة يكاترينبرج الروسية

المصدر: وكالات

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن قوات إنفاذ القانون قولها إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين اليوم الاثنين قرب محطة قطارات بمدينة يكاترينبرج الروسية.

وأفاد التقرير بأن الشرطة اعتقلت رجلا هاجم المارة بسكين. ونقل عن إحدى جهات إنفاذ القانون قولها إن الرجل طعنهم وسط شجار على مشروبات كحولية.

وبحسب تقارير صحفية وقع الحادث بعد أن تناول عدد من الأشخاص الكحول معا، ثم اندلع خلاف بينهم فعمد أحدهم إلى طعن ثلاثة من رفاقه بسكين.

وأثناء اعتقاله قاوم منفذ الهجوم الشرطة ما أدى إلى إصابته برصاصة في صدره، وتم نقله للمستشفى.

وفي وقت سابق تحدثت المعلومات ألأولية عن تنفيذ مجهول هجوما بسكين على المارة، وتحييد منفذ الهجوم.

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