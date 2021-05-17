دول أوروبية تتجه للتحرر من قيود «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت بريطانيا أنها ستتخذ في منتصف يونيو المقبل قراراً بشأن ما إذا كانت ستنتقل إلى المرحلة الأخيرة من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بهدف الحد من تفشي فيروس «كورونا».

وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس: «سنتخذ قراراً نهائياً بشأن الخطوة الرابعة، وهي الكبرى في خارطة الطريق.. في 14 يونيو». وأعرب هانكوك عن شكوكه بشأن إمكانية اتخاذ هذه الخطوة الرابعة في خريطة الطريق الخاصة بتخفيف القيود في 21 يونيو، كما كان مقرراً أصلاً.

وتعتزم البرتغال السماح للزائرين من دول في الاتحاد الأوروبي وضعها الوبائي آمن نسبياً، بدخولها مرة أخرى للسياحة اعتباراً من اليوم. وأعلنت وزارة الداخلية أن قيود الدخول السارية سابقاً لن يتم تمديدها بعد الآن لمواطني دول أوروبية تسجل أقل من 500 إصابة يومياً على مدار 14 يوماً.

يشار إلى أن البرتغال، التي كانت في السابق بؤرة ساخنة لـ«كورونا»، بها حالياً أدنى مستويات الإصابة في أوروبا بعد آيسلندا.

في الهواء الطلق

وتعتزم بولندا السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى بعد أكثر من ستة أشهر من الحظر. واحتفل الناس في العديد من المدن الكبيرة طوال الليل بإعادة فتح المساحات الخارجية للحانات والمطاعم. ولم يعد من الواجب ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وسمحت السلطات في بلجيكا بإعادة فتح الساحات الخارجية للمقاهي والمطاعم مرة أخرى منذ مطلع الأسبوع الماضي، كما أن من المتوقع تنفيذ مزيد من التخفيف في الصيف المقبل. وتراجع عدد مرضى «كورونا» في مستشفيات بلجيكا على نحو ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. كما تراجع عدد مرضى «كورونا» داخل أقسام الرعاية المركزة في المستشفيات.

انخفاض في التشيك

وفي جمهورية التشيك، ستسمح الحكومة بفتح حدائق المطاعم والسماح بعودة الجلسات الخارجية اعتباراً من اليوم. كما ستعود المدارس الابتدائية للعمل بكامل طاقتها وبدون نظام التدوير يوم 17 مايو. وتشهد التشيك انخفاضاً متواصلاً في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، وعدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكان مجلس الوزراء أعلن الاثنين الماضي أن الحكومة قد تفتح الفنادق ودور الضيافة مع السماح بإقامة الفعاليات الثقافية داخل القاعات بحضور ما يصل إلى 500 شخص اعتباراً من 24 مايو الحالي.

تلقي اللقاح

وفي ألمانيا، أظهر استطلاع أن الاستعداد لتلقي التطعيم ضد «كورونا» زاد بشكل واضح منذ بدء حملة التطعيمات في البلاد قبل خمسة أشهر تقريباً. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف»، يرغب نحو 74% بالمئة من الألمان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً تلقي اللقاح حالياً.

يشار إلى أن 36% ممن شاركوا في الاستطلاع تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح ضد الفيروس بالفعل، ويعتزم الـ38% الآخرون القيام بذلك.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أنه جرى إعطاء 56 مليون جرعة من اللقاحات في بريطانيا حتى الآن، بمعدل تطعيم 516 ألفاً و510 جرعات في اليوم. وتم إعطاء 39.5 مليون جرعة في ألمانيا بمعدل 847 ألفاً و395 جرعة في اليوم. وفي إيطاليا تم إعطاء 26.9 مليون جرعة بمعدل 502 ألف و540 جرعة في اليوم.

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