جماعات كولومبية تأسر 8 جنود فنزويليين

المصدر: كراكاس - رويترز

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو إن ثمانية جنود فنزويليين أسروا خلال اشتباكات مع «جماعات مسلحة كولومبية» في ولاية أبوري الحدودية. ولم يحدد بادرينو موعد أو مكان أسر الجنود، لكنه قال إن القوات المسلّحة تلقت دليلاً على أنهم على قيد الحياة. وقال في بيان «أجرينا الاتصالات اللازمة لتحريرهم الفوري كما أن وزارة الخارجية تنسق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل كحلقة وصل للإفراج عن إخواننا في السلاح».

وقُتل ما لا يقل عن 12 جندياً فنزويلياً منذ أن بدأت المعارك في أبوري ضد الجماعات المسلحة الكولومبية في أواخر مارس.

في فبراير الماضي، أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش للدفاع عن سيادة فنزويلا في حال تعرُضها لأي «عدوان». ومطلع الشهر الحالي، اتهم مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لهجمات جديدة ضد عسكريين في فنزويلا.

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