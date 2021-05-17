البابا يدعو ميانمار لعدم الاستسلام للشر

المصدر: الفاتيكان - رويترز

قال البابا فرنسيس، أمس، في قداس خاص لمسيحيي ميانمار في إيطاليا إن على مواطني ميانمار عدم الاستسلام لليأس. وندد البابا، الذي زار ميانمار في 2017، مراراً بالانقلاب، وأقام، أمس، قداساً خاصاً في كاتدرائية القديس بطرس. وقال في عظته: «بلدكم الحبيب ميانمار يعاني من العنف والنزاع والقمع»، وحث على تذكر الساعات الأخيرة في حياة المسيح كمصدر للإلهام في هذه الأوقات.

وتابع قائلاً: «لم يخفض رأسه إزاء الشر. ولم يسمح للألم بأن يسحقه ولم ينغلق في مرارة من انهزم وخاب أمله بل ينظر إلى العُلى».

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