أربعة قتلى مع اقتراب إعصار قوي من الهند

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون الأحد أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة ورياح عاتية بينما تستعد الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار كوفيد-19 لإعصار قوي قد يضطر السلطات لإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.

ويتجه الإعصار "تاوكتاي"، أول عاصفة مدارية تضرب الهند هذا الموسم، شمالا بموازاة الساحل الغربي للبلاد حاملا معه أمطارا غزيرة وعواصف رعدية ورياحا عاتية إلى ولايات عدة، بحسب ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية.

ويتوقع أن يضرب غوجارات الساحلية في موعد أقربه مساء الاثنين، مرفقا برياح تبلغ سرعتها ما بين 150 و160 كلم في الساعة، وفق المصدر.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ الأحد أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم السبت جراء الرياح والأمطار في ولاية كارناتاكا.

وأضاف مسؤولون أن بلدات وقرى عديدة تشهد فيضانات بينما تضررت ممتلكات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تسجيل وفاة شخصين آخرين بينما فقد 23 صيادا في ولاية كيرالا المجاورة.

ومن المتوقع أن يتم إجلاء ما يصل إلى 75 ألف شخص من المناطق الساحلية في غوجارات، حيث تم تعليق عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ليومي الاثنين والثلاثاء، بحسب ما افاد مسؤولون فرانس برس.

وأكدت ولاية ماهاراشترا أن إمدادات الأكسجين والطاقة إلى المستشفيات لن تتأثر بالإعصار، بينما سيتم نقل مئات المرضى المصابين بالفيروس من المستشفيات الميدانية.

وتواجه الهند موجة إصابات فتاكة بكوفيد دفعت بمنظومتها الصحية إلى حافة الانهيار وأدت إلى نقص كبير في الأسرّة في المستشفيات والأكسجين والأدوية.

وسجّلت الدولة الشاسعة التي تعد 1,3 مليار نسمة أكثر من 311 ألفا و170 إصابة جديدة الأحد بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 24,7 مليونا.

وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 270 ألفا بعدما تم تسجيل 4077 وفاة رسميا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويشير خبراء إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير من تلك الرسمية.

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