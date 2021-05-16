محادثات فيينا.. تضاؤل فرصة التوصل إلى اتفاق قبل 21 مايو

المصدر: فيينا - وكالات

أعلنت مصادر قريبة من محادثات فيينا أن فرص التوصل إلى صيغة لإحياء الاتفاق النووي الايراني قبل الجمعة المقبل تتضاءل باستمرار. ولم تستبعد المصادر أن تتوقف المحادثات بعض الوقت، ولكي يتمكن المتفاوضون من العودة إلى عواصم بلادهم، لعرض ما تم التوصل إليه حتى الآن.

وكان ميخائيل أوليانوف، المندوب الروسي إلى محادثات فيينا، أشار إلى تاريخ الـ21 من الشهر الجاري، باعتباره موعداً مأمولاً لإبرام الاتفاق.

وقبل أيام، أعلنت ألمانيا أن المحادثات النووية الإيرانية في فيينا قد تستغرق وقتاً طويلاً، ولكنها أكدت أن المفاوضات بناءة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإثنين الماضي، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.وأضاف هايكو ماس إن المحادثات تستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أنها تُجرى في أجواء طيبة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع «ولكن الوقت ينفد.. نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية».والأسبوع الماضي، عاد المسؤولون الأمريكيون إلى فيينا للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق.

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